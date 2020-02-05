https://static.news.ru/photo/d768f3ea-47f8-11ea-829f-fa163e074e61_660.jpg Ноэл Галлахер Фото: Francesco Algeri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Ноэл Галлахер прокомментировал обвинения своего брата Лиама, что он отклонил предложение воссоединить группу Oasis за 100 млн фунтов стерлингов.

Галлахер написал в Twitter, что понятия не имеет о том, что коллективу предлагали какие-либо деньги за реюнион.

Вместе с тем я в курсе, что кое-кому нужно прорекламировать новый сингл, отсюда, скорее всего, и путаница, — намекнул артист на скрытый умысел своего брата.

Как писал NEWS.ru, бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер написал, что в то время как воссоединение группы могло бы обогатить Ноэла, для него самого деньги важны, так как он находится «в отчаянном положении».