Британский музыкант Ноэл Галлахер прокомментировал обвинения своего брата Лиама, что он отклонил предложение воссоединить группу Oasis за 100 млн фунтов стерлингов.
Галлахер
Вместе с тем я в курсе, что кое-кому нужно прорекламировать новый сингл, отсюда, скорее всего, и путаница, — намекнул артист на скрытый умысел своего брата.
Как писал NEWS.ru, бывший вокалист Oasis Лиам Галлахер написал, что в то время как воссоединение группы могло бы обогатить Ноэла, для него самого деньги важны, так как он находится «в отчаянном положении».
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