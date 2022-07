«Это афера»: экс-лидер «Парка Горького» предрек возрожденной группе развал Основатель «Парка Горького» Стас Намин представил новый состав группы. Однако бывший лидер коллектива Алексей Белов уверен, что у проекта нет будущего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант, продюсер и основатель легендарной группы «Парк Горького» Стас Намин представил обновленный коллектив. В отличие от первой версии 1990 года «Парк Горького» образца 2022-го имеет русско-американский состав. У Намина на группу большие планы: международное развитие и сотрудничество с Bon Jovi, Scorpions и System of a down. Но бывший участник «Парка Горького» Алексей Белов считает, что «придумать новых The Beatles» у Намина не получится. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто вошел в новый состав «Парка Горького»

Несмотря на непродолжительное существование группы «Парк Горького» — официально всего три года, продюсерский проект Стаса Намина до сих пор является единственной советской и российской рок-группой, получившей всемирную известность. Музыкантам удалось покорить чарты MTV и Billboard. И сейчас Намин готов во второй раз войти в ту же реку.

В разное время этим названием пользовались разные люди, но я не предъявлял претензий. И сейчас на новом витке жизни мы решили сделать «Парк Горького» XXI века. Сегодня молодёжь работает с невероятным драйвом. Среди них очень много талантливых музыкантов. Так что я очень быстро собрал музыкантов, — поделился Стас Намин.

У коллектива осталось то же название, но состав изменился кардинально. По словам Намина, окончательный вариант «Парка Горького» он утвердил всего два месяца назад. И если в конце 80-х группа старалась прорваться в Америку через железный занавес, то сейчас такой проблемы нет, на одной сцене вместе будут выступать и россияне, и американцы.

Костяк нового «Парка Горького» составляют молодые музыканты из России. Это виртуозный гитарист Олег Изотов, выступающий в группе Ольги Кормухиной, барабанщик Алексей Баев и бас-гитарист Иван Гуськов, который уже 23 года работает в «Зелёном театре» Стаса Намина. Каждый из музыкантов, по заверению Намина, отличный вокалист.

У нас не будет лидера-вокалиста в группе, потому что каждый из ребят прекрасно поёт, — говорит продюсер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гитарист Олег Изотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Гитарист Олег Изотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Бас-гитарист Иван Гуськов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Бас-гитарист Иван Гуськов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Барабанщик Алексей Баев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Барабанщик Алексей Баев

Обновлённый «Парк Горького» получит усиление в виде международных музыкальных звёзд: бас-гитариста Марко Мендоса, проработавшего три года с легендарной американской группой Whitesnake, и барабанщика Кенни Ароноффа. Они оба не смогли приехать на официальное представление группы из США из-за сложностей с получением виз, но обещали выступить в Москве в августе на фестивале к 35-летию Центра Стаса Намина SNC.

Более того, Намин заверил, что 27 и 28 августа к дебютному выступлению нового «Парка Горького» присоединится участник первого состава певец Николай Носков. По словам Намина, Носков до сих пор с трудом говорит из-за последствий перенесённого инсульта, но «это не мешает ему потрясающе петь».

Я к нему отношусь с огромным уважением. За все эти 30 лет он вёл себя очень достойно, нигде никогда не предавал. Очень достойный мужик и гениальный вокалист. При той трагедии, которая с ним случилась, он и сейчас поёт гениально — тембр тот же, ноты берет правильные, — добавил Намин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин

Почему Алексей Белов не верит в успех «Парка Горького» на Западе?

Намин рассказал, что группа вовсю работает над новым альбомом, но в ходе дебютного выступления «Парк Горького» исполнит несколько песен из первого и единственного альбома первого состава. Также музыканты исполнят My Generation группы The Who и Peace in Our time, которую Намин попросил написать Ричи Самбора и Джона Бон Джови специально для «Парка Горького».

Продюсер уверен, что музыкантов ждёт большое будущее не только в России, но и на Западе. Намин уточнил, что ему будет помогать один из крупнейших музыкальных менеджеров США Дон Макги, работавший с Kiss, Bon Jovi и Motley Crue. Кроме того, Намин договорился о сотрудничестве с легендарными Scorpions и System of a down.

Присутствовавшие на пресс-конференции новые участники группы выразили большой интерес к проекту. Но не все разделяют их позитивный настрой на будущее. По мнению гитариста и бывшего лидера-вокалиста «Парка Горького» Алексея Белова, обновленная версия коллектива вряд ли просуществует долго.

Любой здравомыслящий человек понимает, что это афера. «Парк Горького» — это известная группа и известные люди. Это всё равно что придумать новых The Beatles. Всё это развалится рано или поздно. Скорее всего, рано, — заявил Белов NEWS.ru.

По его словам, молодые музыканты, с некоторыми из которых Белов хорошо знаком, «просто не знают, во что ввязываются». Также Белов выразил сомнение в том, что «Парку Горького» удастся заявленное Стасом Наминым сотрудничество с мировыми музыкальными звёздами.

Когда были лучшие времена у группы, а это 1989 год, у нас были договорённости о туре с Бон Джови, но всё провалилось на уровне менеджмента. Здесь будет то же самое, — заверил Белов.

Стас Намин на вопрос журналиста NEWS.ru о планах развития русской группы в Америке в сложной международной обстановке и при неоднозначном отношении американцев к русской культуре в связи со спецоперацией на Украине ответил, что будет надеяться на благосклонное личное отношение к нему известных музыкантов.