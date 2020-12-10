Стабильное: Носков после концерта рассказал о самочувствии и реабилитации

https://static.news.ru/photo/da286518-3afd-11eb-bb0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Николай Носков, который перенёс инсульт три года назад, дал онлайн-концерт. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как прошло выступление.

На этот раз вместо зрителей были камеры. Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, их эмоции, этого не очень хватало. Но мне сказали, что в Интернете практически каждую секунду мне писали слова поддержки и благодарили за концерт. И это очень ценно. Раньше я даже никогда не думал о подобном формате выступлений, — сказал Носков.

Кроме того, певец поделился, как проходит его реабилитация после инсульта.

Самочувствие стабильное. Из-за пандемии встречи с врачом стали реже. Сейчас находимся в некотором режиме ожидания, чтобы вновь начать восстановление в том же режиме, что и ранее, — подчеркнул Носков.

Концерт прошёл 9 декабря. По словам продюсера Носкова и организатора выступления Виктора Дробыша, в Сети выступления исполнителя посмотрели около 700 тысяч человек.

Мы прекрасно сделали свою работу, и концерты в таком формате тоже имеют место быть, хоть и никогда не заменят живых выступлений. Всё прошло в очень тёплой атмосфере, было ощущение, что все зрители находятся рядом с нами, — сказал Дробыш.

Носков впервые после инсульта вышел на сцену в ноябре 2019 года. Тогда его поддержали другие звёзды эстрады, среди которых были Валерия, Александр Розенбаум и другие. При этом ни один рокер на выступление не пришёл.

Ранее NEWS.ru писал, что Носков показал на видео, как готовится к сольному концерту.