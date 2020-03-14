https://static.news.ru/photo/dc7f1d1a-65d4-11ea-8699-fa163e074e61_660.jpg Николай Носков Фото: nikolaynoskov_official/instagram.com

Певец Николай Носков показал, как идёт подготовка к его новому сольному концерту. 15 марта он намерен выйти на сцену в Санкт-Петербурге.

На видео, опубликованном в Instagram, музыкант исполняет один из своих хитов. В подписи к публикации он пообещал, что концерт «Живой» несмотря ни на что «обязательно будет».

В 2018 году Носков перенёс инсульт и впервые появился на публике лишь в 2019-м, а некоторое время спустя выступил на благотворительном концерте, собранные средства от которого были направлены на его реабилитацию.

Однако это вызвало неоднозначную реакцию среди коллег по сцене. Так, лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев назвал Носкова великим певцом, а его выступление — жалким зрелищем. Он высказался за то, что исполнителю следует проходить реабилитацию, а не выступать в таком состоянии.

Однако заявление Мазаева жёстко раскритиковали. Так, продюсер Виктор Дробыш напомнил коллеге, что Носкову на эту самую реабилитацию нужны немалые деньги, которые тот зарабатывает собственным трудом. Концерт Носкова «Живой» он назвал лучшим из выступлений за последнее время.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин отметил, что Носков является выдающимся музыкантом, который «должен быть социально адаптированным, нужным в обществе».