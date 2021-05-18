В Германии назвали песню, развалившую Советский Союз

https://static.news.ru/photo/575db8da-b7cc-11eb-acd6-96000091f725_660.jpg «Scorpions» Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

СССР развалился из-за песни Wind of Change немецкой группы Scorpions, передаёт портал T-Online. По мнению автора материала Владимира Каминера, назвавшего именно эту композиции, слова «плотно засели в головах советских граждан» и они «поняли, что жить можно лучше».

В статье отмечается важная роль западной поп-культуры в распаде СССР. Например, по данным экспертов ФРГ, немалый вклад в крушение СССР внесли ряд песен. Журналист добавил , что Союз «погубила вовсе не плановая экономика, а одна немецкая песня». В публикации отдельно вспомнили важное событие 1989-го — международный фестиваль мира в Москве, где выступали известные рок-исполнители, такие как Mötley Crüe, Оззи Осборн и Scorpions.

Они (Scorpions. — NEWS.ru) исполняли Wind of Change («Ветер перемен»). Мелодия была запоминающаяся. Песня распространилась, «как огонь по тайге», и плотно засела в головах советских граждан. Люди поняли, что жить можно лучше. Они хотели этих перемен. А вскоре распался СССР, — говорится в материале.

В публикации также утверждается, что после распада СССР один из сотрудников Центрального разведывательного управления признавался, что лично передал текст песни фронтмену Scorpions Клаусу Майне, а строчки якобы сочиняли в спецотделе «боевой поэзии».

Wind of Change — одна из самых известных песен «Скорпов». В 1990-м она вышла в составе альбома Crazy World («Безумный мир»). Лирический герой идёт августовским днём вдоль Москвы-реки к Парку Горького и чувствует ветер перемен.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью. Спецпредставитель президента добавил, что со временем такое положение дел в стране вызывало у него всё более сильное отвращение. Его взросление пришлось именно на период позднего СССР, уточнил Чубайс. Политические взгляды Чубайса нередко приводили к спорам со старшим братом и отцом — ветераном Великой Отечественной войны и преподавателем марксизма-ленинизма.