Netflix снимет биографический фильм про Kiss

https://static.news.ru/photo/6da27d9a-a338-11eb-ab8b-96000091f725_660.jpg Фото: Achim Scheidemann/dpa/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix намерен выпустить байопик о рок-группе KISS. В качестве режиссёра выступит Хоаким Роннинг, работавший над «Бандитками», «Кон-Тики» и второй частью «Малефисенты», сообщает Deadline.

Фильм получит название Shout It Out Loud — известного хита группы, выпущенного в 1976 году. Сценарий написал Уильям Блэйк Херрон, однако окончательный вариант подготовил Оле Сандерс. Кроме того, в создании картины принимают участие лидеры Kiss Джин Симмонс и Пол Стэнли.

Зрителям расскажут о создании легендарной группы, дружбе коллектива, поиске собственного звучания и сценических образов. В байопике особое внимание уделят взрослению Симмонса, который вырос в ортодоксальной еврейской семье, и покажут, как Стэнли стал секс-символом.

Я был глух на одно ухо и имел небольшое уродство, которое заставляло меня выглядеть по-другому. Я был маленьким толстым ребёнком, и музыка стала моим спасением, местом, где можно спрятаться и мечтать, — поделился Стэнли.

Он признался, что участникам группы было непросто научиться работать вместе.

Ранее началось производство биографического фильма, рассказывающего об отношениях британского музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе, и о том, как они жили в браке.