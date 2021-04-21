Netflix снимет биографический фильм про Kiss

Стриминговый сервис Netflix намерен выпустить байопик о рок-группе KISS. В качестве режиссёра выступит Хоаким Роннинг, работавший над «Бандитками», «Кон-Тики» и второй частью «Малефисенты», сообщает Deadline.
Фильм получит название Shout It Out Loud — известного хита группы, выпущенного в 1976 году. Сценарий написал Уильям Блэйк Херрон, однако окончательный вариант подготовил Оле Сандерс. Кроме того, в создании картины принимают участие лидеры Kiss Джин Симмонс и Пол Стэнли.
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Я был глух на одно ухо и имел небольшое уродство, которое заставляло меня выглядеть по-другому. Я был маленьким толстым ребёнком, и музыка стала моим спасением, местом, где можно спрятаться и мечтать, — поделился Стэнли.
Он признался, что участникам группы было непросто научиться работать вместе.
Ранее началось производство биографического фильма, рассказывающего об отношениях британского музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон. Картина расскажет о череде событий, которая привела к их женитьбе, и о том, как они жили в браке.