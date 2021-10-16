Вокалист американской группы Motley Crue пострадал при падении со сцены

Вокалист американской музыкальной группы Motley Crue Винс Нил во время выступления в штате Теннесси упал со сцены и получил повреждения. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент
По словам бас-гитариста группы Дейна Страма, Нил хотел продолжить выступление, но его отговорили.
На самом деле Винс при падении сломал рёбра. Он не может дышать, — рассказал Страм.
Музыкант добавил, что Нилу потребуется медицинская помощь.
Motley Crue — американская глэм-метал-группа, основана в Лос-Анджелесе в 1981 году.
Группа была создана бас-гитаристом Никки Сиксом и барабанщиком Томми Ли, к которым затем присоединились гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За историю группы было продано более 100 млн копий альбомов по всему миру, включая 75 млн в США.
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