Вокалист американской группы Motley Crue пострадал при падении со сцены

Вокалист американской музыкальной группы Motley Crue Винс Нил во время выступления в штате Теннесси упал со сцены и получил повреждения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошёл на фестивале в Пиджент-Фордж в минувшую пятницу, когда Нил исполнял песню Don't Go Away Mad (Just Go Away).

По словам бас-гитариста группы Дейна Страма, Нил хотел продолжить выступление, но его отговорили.

На самом деле Винс при падении сломал рёбра. Он не может дышать, — рассказал Страм.

Музыкант добавил, что Нилу потребуется медицинская помощь.

Motley Crue — американская глэм-метал-группа, основана в Лос-Анджелесе в 1981 году.

Группа была создана бас-гитаристом Никки Сиксом и барабанщиком Томми Ли, к которым затем присоединились гитарист Мик Марс и вокалист Винс Нил. За историю группы было продано более 100 млн копий альбомов по всему миру, включая 75 млн в США.

Ранее сообщалось, что музыкант Никита Пресняков чуть не лишился пальца на ледовом шоу.