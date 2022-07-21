Стас Намин назвал новый состав группы «Парк Горького» Лидер «Парка Горького» Намин представил новый российско-американский состав группы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Намин

Российский музыкант, продюсер, основатель группы «Парк Горького» Стас Намин огласил имена новых участников музыкального коллектива. В новый состав вошли солист Олег Изотов, бас-гитарист Иван Гуськов и ударник Алексей Баев. Также к ним в ближайшее время могут присоединиться гитарист группы Whitesnake Марко Мендоса и барабанщик, экс-участник коллектива Smashing Pumpkins Кенни Аронофф. Презентация возрожденной группы прошла 21 июля в МИЦ «Известия».

У нас получилась команда суперуровня. В этот раз в составе все вокалисты. Мы даже думаем, что, может, вообще обойдемся без лидер-вокалиста. Может, будем брать разных, американских или русских, — заявил Намин.

Отмечается, что бывшие участники коллектива (Алексей Белов, Александр Маршал, Александр Львов) не будут задействованы в творческой деятельности обновленного «Парка Горького». Несмотря на это, Намин заявил, что ранее предлагал присоединиться к участию бывшему вокалисту группы Николаю Носкову, однако конкретного ответа от него не получил.

Первое живое выступление «Парк Горького» даст в одноименном парке 27 августа в рамках фестиваля «SNC 35 лет».

Ранее среди промоутеров в России стал распространяться список, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными. Отмечается, что в списке оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. В него вошли, например, группа «Би-2», а также певица Земфира.