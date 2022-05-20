«Ему только кажется»: Белов высказался о патриотизме Шевчука Лидер «Парка Горького» раскритиковал Шевчука за его заявления в Уфе

Фото Anton Belitsky/Global Look Press

Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов раскритиковал Юрия Шевчука за его заявления на концерте в Уфе. Музыкант заявил, что его коллеге только кажется, что он такой ярый борец за свободу, сообщает Telegram-канал «Абзац».

На самом деле — это предательство. Вроде бы, казалось, такой глубинный творческий человек, но абсолютно плоское понимание того, что происходит в мире вообще. Либерализм — страшный посыл, — посетовал Белов.

Артист добавил, что Шевчук в итоге может дождаться тех времён, когда к нему придут домой и назовут его «родителем номер один», а его жену — «родителем номер два». А ребёнка лидера «ДДТ» станут учить быть трансгендером.

Ранее на российского исполнителя Юрия Шевчука составили протокол за дискредитацию российских ВС (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) после концерта в Уфе 18 мая. Музыканту грозит штраф до 50 тысяч рублей.