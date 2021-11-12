Стас Намин сообщил о болезни Максима Галкина

Основатель легендарной советской группы «Цветы» Стас Намин рассказал о том, почему Алла Пугачёва боится коронавирусной инфекции. По словам 70-летнего советского и российского музыканта, Примадонна прошла вакцинацию. Однако риск для её здоровья существует из-за самочувствия её супруга Максима Галкина. Об этом Намин, который является давним другом певицы, рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Там Макс немножко заболел, — объяснил Намин.

Однако Намин не уточнил, какая болезнь атаковала юмориста.

По имеющимся данным, Максим Галкин, наравне со своей звёздной супругой, сделал прививки от COVID-19.

Алла Пугачёва при этом продолжает серьёзно относиться к соблюдению всех санитарных мер. В частности, она требует обязательного ношения медицинской маски от всех тех, кто приближается к ней. Особенно это относится к тем лицам, в которых звезда отечественной эстрады не уверена на 100%. Чаще всего речь идёт о многочисленных журналистах.

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины внёс в чёрный список Максима Галкина. Таким образом, российский юморист пополнил ряды «опасных» для государства россиян.