Максима Галкина внесли в «чёрный список» на Украине

Минкульт Украины внес в «чёрный список» Максима Галкина. Таким образом российский юморист пополнил ряды «опасных» для государства россиян. Об этом говорится на сайте ведомства.
Супруга Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой внесли в список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне
Министерство культуры Украины в августе 2015 года начало публиковать чёрный список деятелей культуры, в том числе из России. Многим из них запрещён въезд на территорию страны и гастрольная деятельность.
Обновления происходят достаточно часто. Так 3 ноября стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, которым запрещён въезд страну, ещё 30 человек, среди которых российские актёры.
После обновления списка лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», в него вошли: Анастасия Бакланова, Павел Бoгомолов, Татьяна Бурнaкина, Илья Власов, Сергей Воробьёв, Константин Гапонов и другие.