Максима Галкина внесли в «чёрный список» на Украине

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Минкульт Украины внес в «чёрный список» Максима Галкина. Таким образом российский юморист пополнил ряды «опасных» для государства россиян. Об этом говорится на сайте ведомства.

Супруга Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой внесли в список по представлению Службы безопасности Украины. В перечне значатся фамилии 259 человек.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года начало публиковать чёрный список деятелей культуры, в том числе из России. Многим из них запрещён въезд на территорию страны и гастрольная деятельность.

Обновления происходят достаточно часто. Так 3 ноября стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, которым запрещён въезд страну, ещё 30 человек, среди которых российские актёры.

После обновления списка лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», в него вошли: Анастасия Бакланова, Павел Бoгомолов, Татьяна Бурнaкина, Илья Власов, Сергей Воробьёв, Константин Гапонов и другие.