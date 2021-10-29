16+

Рубрики

Медиа

Архив

Музыка

Джон Бон Джови отменил выступления из-за положительного теста на COVID

05:54, 31 октября 2021
Джон Бон Джови отменил выступления из-за положительного теста на COVID Фото: Igor Vidyashev/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Американский певец Джон Бон Джови сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого ему пришлось отменить своё выступление в Майами Бич, штат Флорида. Об этом сообщает телеканал WSVN.

Перед началом концерта группы Bon Jovi зрителям было объявлено, что певец сдал положительный тест на COVID-19 и выступать не будет, хотя чувствует себя «прекрасно». Тесты других участников музыкального коллектива оказались отрицательными.

В результате группа выступала без своего солиста.

Представитель музыканта в комментарии изданию Variety отметил, что Бон Джови полностью вакцинирован.

Джону Бон Джови 59 лет. Он известен главным образом как основатель рук-группы Bon Jovi.

Ранее британский музыкант Эд Ширан рассказал, как он борется с коронавирусом.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео