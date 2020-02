Эминем запустил в соцсетях акцию #GodzillaChallenge, названную в честь песни с Godzilla c его последнего альбома. Победителю музыкант пообещал вручить награду.

На опубликованном ролике артист прочитал отрывок из своей песни, чтобы напомнить участникам и подписчикам о своих навыках. После этого молодые исполнители начали делиться видео, в которых воспроизводят фрагмент из Godzilla.