https://static.news.ru/photo/f9acdb7c-5876-11ea-831e-fa163e074e61_660.jpg Маршал Мэттерс (Эминем) Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, бросил вызов рэперам обогнать его по скорости чтения рэпа. Недавно исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Эминем запустил в соцсетях акцию #GodzillaChallenge, названную в честь песни с Godzilla c его последнего альбома. Победителю музыкант пообещал вручить награду.

На опубликованном ролике артист прочитал отрывок из своей песни, чтобы напомнить участникам и подписчикам о своих навыках. После этого молодые исполнители начали делиться видео, в которых воспроизводят фрагмент из Godzilla.

Предыдущий рекорд скорости Эминем поставил в песне Rap God с альбома The Marshall Mathers LP 2, вышедшего в 2013 году. Трек с 1560 словами попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Композицию Godzilla записана совместно с рэпером Juice WRLD, который скончался в аэропорту Чикаго в декабре 2019 года. В ней Эминем произнёс 229 слова всего за 31 секунду, писал NEWS.ru.