https://static.news.ru/photo/f9acdb7c-5876-11ea-831e-fa163e074e61_660.jpgМаршал Мэттерс (Эминем)Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, бросил вызов рэперам обогнать его по скорости чтения рэпа. Недавно исполнитель улучшил собственный результат, с которым ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Эминем запустил в соцсетях акцию #GodzillaChallenge, названную в честь песни с Godzilla c его последнего альбома. Победителю музыкант пообещал вручить награду.
На опубликованном ролике артист прочитал отрывок из своей песни, чтобы напомнить участникам и подписчикам о своих навыках. После этого молодые исполнители начали делиться видео, в которых воспроизводят фрагмент из Godzilla.