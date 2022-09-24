Элтон Джон дал концерт в Белом доме

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press

Сэр Элтон Джон, президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден

Британский певец Элтон Джон выступил в Белом доме по приглашению президента США Джо Байдена. Американский лидер наградил его Национальной гуманитарной медалью США, передает ТАСС.

Мероприятие под названием «Ночь, когда надежда и история рифмуются» проходило на Южной лужайке Белого дома. На нем присутствовали около двух тысяч человек, в числе которых представители администрации США, законодатели, гражданские, активисты-студенты, а также бывшая первая леди США Лора Буш.

Джилл и я пригласили Элтона в Белый дом, чтобы поблагодарить его от имени американского народа. Как и многие американцы, мы любим его музыку. <...> Вместе с нами сегодня так много людей, которым он дал свободу быть собой, — заявил Байден.

Артист, в свою очередь, отметил, что ему приходилось ранее выступать во многих «красивых местах», но концерт в Белом доме — это «вишенка на торте». Он также был удивлен известием о награждении Национальной гуманитарной медалью США.

Я никогда не бываю ошеломлен, но я ошеломлен, — сказал музыкант.

В начале лета Элтон Джон выступал на концерте по случаю платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. Вместе с ним в мероприятии принимали участие Queen, Duran Duran, Адам Ламберт, Алиша Киз и Андреа Бочелли.