Эд Ширан впервые станет отцом

Британский музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн впервые станут родителями. Ребёнок должен родиться в ближайшие несколько недель.
Пара скрывала новость о беременности, в чём им помог режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса,
Карантин был прекрасным предлогом, чтобы об этом никто не узнал. Но чем ближе дата родов, тем больше волнения. Поэтому они начали рассказывать об этом родным и друзьям, — заявил источник.
В декабре Эд Ширан рассказал о том, что намерен отдохнуть от работы и посвятить всё своё время путешествиям, чтению и творчеству. По его совам, последние три года были проведены в непрерывной работе, писал NEWS.ru.
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