Эд Ширан впервые станет отцом

https://static.news.ru/photo/89cc66a4-dc8a-11ea-9223-fa163e074e61_660.jpg Эд Ширан Фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/Global Look Press

Британский музыкант Эд Ширан и его жена Черри Сиборн впервые станут родителями. Ребёнок должен родиться в ближайшие несколько недель.

Пара скрывала новость о беременности, в чём им помог режим самоизоляции, введённый в связи с пандемией коронавируса, сообщает Daily Mail. Сиборн сейчас находится, по словам собеседника издания, на седьмом месяце.

Карантин был прекрасным предлогом, чтобы об этом никто не узнал. Но чем ближе дата родов, тем больше волнения. Поэтому они начали рассказывать об этом родным и друзьям, — заявил источник.

В декабре Эд Ширан рассказал о том, что намерен отдохнуть от работы и посвятить всё своё время путешествиям, чтению и творчеству. По его совам, последние три года были проведены в непрерывной работе, писал NEWS.ru.