Джазмен Алексей Козлов попросил Путина помочь музыкантам во время пандемии

Фото: Ursia/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Британская группа The Streets и австралийский коллектив Tame Impala выпустили клип на песню Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better. Видео посвящено социальной дистанции.

По сюжету ролика, лидер The Streets Майк Скиннер, лидер Tame Impala Кевин Паркер и их друзья находятся в одиночестве и связываются друг с другом только по телефону. Ролик опубликован на...