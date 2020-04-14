Джазмен Алексей Козлов попросил Путина помочь музыкантам во время пандемии

https://static.news.ru/photo/045c93d0-7e30-11ea-b7f6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Козлов Фото: Ursia/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Джазовый саксофонист и народный артист России Алексей Козлов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь профессиональным музыкантам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.

Козлов опубликовал открытое письмо в журнале «Сноб». В нём артист напомнил Путину его слова о том, что роль государства в современном мире определяют люди и условия для развития их творческого потенциала.

Я удивлён и крайне обеспокоен тем, что во время Вашей встречи с предпринимателями до Вас донесли информацию о том, как пострадал концертный бизнес, какие убытки понесли организаторы и билетные агентства, но никто не сказал о музыкантах — маленьких, в то же время очень важных и хрупких винтиках, без которых вообще не может существовать эта индустрия! — говорится в тексте.

Он отметил, что после распада СССР многие музыканты часто оказываются без официальной работы, и сейчас, когда из-за карантина всё закрыто, они рискуют остаться ни с чем.

Как писал NEWS.ru, десятки независимых американских музыкальных групп обратились к правительству США с требованием о выплатах пособий и государственной поддержки, как и обычным рабочим. Артисты опубликовали коллективное открытое письмо, в котором утверждают, что концерты и туры в эпоху стриминговых сервисов — их главный источник дохода.