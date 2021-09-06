«До чего дошли»: россияне призвали запретить Моргенштерна и ввести цензуру

Ставший семьянином Алишер Валеев, известный как рэп-исполнитель Моргенштерн, оказался в центре очередного скандала после громкой свадьбы. Жители Красноярского края, где у звезды запланирован концерт 26 сентября, организовали кампанию против его выступления. Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой отменить концерт и предположил, что за Моргенштерном «стоят люди извне». Кому выгодно «разложение общества», при чём здесь лейбл Black Star, можно ли запретить Валееву выступать и надо ли вернуть цензуру в России? NEWS.ru выслушал аргументы противников и защитников одиозного рэпера.

«Как вы относитесь к тому, что Моргенштерн называет вас суками?»

Красноярские активисты совместно с депутатами объявили войну Моргенштерну и всем звёздам, которые своим «безнравственным» творчеством «разлагают общество». Городской совет во главе с Вячеславом Дюковым обратился к местным властям с призывом запретить концерт исполнителя, который запланирован на 26 сентября. Если просьба не будет удовлетворена, протестующие намерены в ближайшие дни подать заявку о проведении пикета в центре города. Однако в связи с коронавирусными ограничениями разрешение на акцию могут не выдать.

В беседе с NEWS.ru Дюков рассказал, что многие местные жители раскритиковали планы по отмене концерта. Поклонники Моргенштерна приводили в качестве аргументов его благотворительную деятельность, однако Дюков усомнился, что хорошие дела дают рэперу «индульгенцию на всё».

Можно помочь в лечении десяти человек, но при этом отравить души миллионам. Это несравнимая вещь. Я же веду речь не о запрете концертов. Я исходно говорил о том, что нам нужно у себя в стране подумать о простой вещи: а те ли герои у нас? <...> В каждой песне Моргенштерна, простите, обращение к женщине не иначе как «сука», и к этому прилагаются такие глаголы, что вслух не скажешь. Я тогда простой вопрос всем задаю, особенно женщинам, которые пишут в его защиту: а вы как относитесь к тому, что всех вас называют вот так? Что всех вас фактически унижают, — заявил Дюков NEWS.ru.

«Почитал тексты песен и понял, что молчать просто нельзя»

Дюков признался: он познакомился с творчеством Валеева только после появившихся в соцсетях жалоб активистов. Сам политик подчеркнул: он рос «на другой музыке в Советском Союзе, которая помогает жить». Депутат горсовета добавил, имея в виду песни Моргенштерна, что «психически здоровый человек» не захочет «окунаться в дерьмо».

Когда я просто в Интернете набрал «Кто такой Моргенштерн», первым выскочило сообщение, что это «Женщина года» (Валеев получил премию журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». — NEWS.ru). Я поржал: Кончита Вурст вторая, русская. Цирк вообще какой-то. Потом я почитал тексты песен... Ну тут я уже понял, что молчать просто нельзя. У меня даже в голове не укладывалось, что подобная мерзость может иметь десять миллионов поклонников. Это говорит уже о том, до какой степени мы дошли, — заявляет Дюков.

«Как можно запретить Моргенштерна? Вы что, дикари?»

Активист и многодетный отец Вячеслав Богданкевич , с обращения которого к местным депутатам и началась в Красноярске кампания против Моргенштерна, считает, что поборники морали и нравственности должны идти до конца в борьбе с рэпером и другими «вредными» для молодёжи явлениями. В беседе с NEWS.ru он выступил за возвращение депутатами Госдумы цензуры в России.

Моргенштерн просто один из многих. Их там в шоу-бизнесе масса, вся «банда» Black Star, например. У нас много чего, что, по-хорошему, нужно подвергнуть цензуре. И мат — это самое безобидное, что они несут в своих песнях. Я считаю, что цензура в России обязательно нужна. Нельзя разрешать всё. Есть такие законы, которые запрещают ЛГБТ-пропаганду, например. Просто депутатам Госдумы надо эти законы расширить. Пусть дети классиков слушают для начала. От этого точно ничего плохого не будет, — предложил альтернативу Моргенштерну Богданкевич.

По его словам, в настоящее время в Красноярском крае уже появились инициативные группы, которые объединяют людей разных возрастов. Для борьбы с Моргенштерном в Instagram создана страница krsk.protiv , в шапке профиля указано «Красноярск против концерта». При этом не все пользователи единогласно поддерживают позицию Дюкова и Богданкевича.

Дайте родителям самим воспитывать детей. Вам не нравится Валеев? Не слушайте его! Зачем устраивать этот цирк? Лучше делом займитесь, в регионе куча проблем, которые нужно решать. Ливнёвки лучше сделайте! А вы за моргенштернами бегаете, как дети. Вы сами в молодости что слушали? «Сектор газа», «Кровосток», «КиШ». Как можно в 2021 году запрещать песни? Вы что, дикари? У нас свободная страна. Если люди этих певцов слушают, проблема не в певцах, а в них, — высказалась в беседе с NEWS.ru жительница Красноярска Елена Горина.

Кто стоит за Моргенштерном?

Однако Дюков настаивает на своём: в разговоре с NEWS.ru политик назвал песни Валеева «агрессивной целенаправленной политикой по разрушению морали общества, нравственности». Дюков допустил, что Моргенштерн — всего лишь «оружие в руках ведущих абсолютно ясную политику людей». При этом конкретных имён депутат не назвал, лишь подчеркнув, что «разрушение России» идёт извне.

Это (деятельность Моргенштерна в России. — NEWS.ru) невозможно было бы без разрешения внутренних правящих кругов, с молчаливого согласия которых это продолжается. Невероятно иметь в стране таких героев. Ну согласитесь, ну мерзость. Он, видите ли, женился в женском платье! Господи, в моё время ему бы уже все зубы давно выбили! И это было бы по-мужски. Он что-то там про меня плохое написал, я хотел ему, откровенно говоря, ответить: «Пойдём, выйдем, дурачок. Хоть мне и 56 лет, но я тебя с одного удара на место поставлю». Но потом подумал: женщин не бьют. Меня по-другому воспитывали, — рассказал Дюков.

«Мы уже потеряли одно поколение, второе терять просто нельзя»

Вячеслав Дюков заявил, что российские власти должны принять срочные меры против Моргенштерна и подобных ему исполнителей. А пока политик призвал родителей «строго контролировать», что слушают их дети.

По словам депутата красноярского горсовета, нынешние дети к 18 годам ещё не обладают устоявшимся мировоззрением и сильно подвержены влиянию кумиров. Дюков считает: более-менее взрослыми и рассудительными россияне становятся лишь к 30 годам.

Это не наше советское время, когда мы воспитывались ещё с детского сада, октябрятами и пионерами и входили во взрослую жизнь уже с состоявшимся мировоззрением. Другая сейчас молодёжь. Поэтому, если мы не начнём что-то делать... Мы уже поколение потеряли, но второе терять просто нельзя, — заключил он.

Имя Моргенштерна не впервые оказывается в центре скандала в связи с недовольством из-за его концертов. Прежде его выступления пытались отменить и в других российских городах, однако местные власти обычно объясняют возмущённым жителям: они не имеют таких полномочий, чтобы взять и запретить концерт рэпера. Аналогичный ответ недовольным красноярцам дал и губернатор края.

Однако прецеденты уже есть. В мае 2021 года концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге был отменён после обращений родителей, опасавшихся пропаганды наркотиков во время шоу. Это решение городских властей совпало с возбуждением против музыканта административного дела о пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family. В итоге Валеева оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако ни скандал в Санкт-Петербурге, ни приговор суда не выбил почву из-под ног эпатажного рэпера: билеты на его концерты активно распродаются, а шумиха из-за скандалов лишь подогревает к нему интерес молодёжи.

Пользователи Сети отмечают: популярность такого персонажа, как Моргенштерн, и его высокая, по оценкам экспертов, степень влияния на подростков должны прежде всего навести родителей на мысли о качестве воспитания, если одна песня Моргенштерна про «сучек, шлюх и деньги» и правда может перечеркнуть годы внушений и бесед. Запрещая концерты рэпера, можно вылечить симптом, но не болезнь, пишут юзеры. Поскольку проблема кроется гораздо глубже — в самом обществе.