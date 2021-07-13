Директор «Алисы» ответил на обвинения в «подпольном» концерте Кинчева

Директор рок-группы «Алиса» Кирилл Титов разъяснил ситуацию вокруг скандального выступления коллектива Константина Кинчева в Санкт-Петербурге. На обвинение в проведении «подпольного» концерта Титов ответил в интервью каналу «Звезда».

У нас были на выходных съемки видео. Почему-то власти Санкт-Петербурга думают, что это был подпольный концерт. Это был концертный видеоклип, мы его снимали, — отметил Титов.

Директор «Алисы» подтвердил, что для съёмок клипа в одном помещении пришлось собрать несколько человек. Те изображали толпу фанатов, пришедшую на концерт.

Титов настаивает: никакого несогласованного с властями Санкт-Петербурга концерта музыкантов на территории киностудии «Лендок» не было. И готов предоставить все документы в рамках проверки, организованной городским Комитетом по культуре.

Ранее сообщалось, что организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе «РИО-1» в Москве грозит штраф до миллиона рублей за нарушения антиковидных мер. По предварительным данным, на теплоходе находилось более 500 человек, при этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись.