https://static.news.ru/photo/def30edc-4f2f-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Дакота Джонсон Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская группа Coldplay выпустила клип на песню Cry Cry Cry. Режиссёром музыкального видео выступила американская актриса Дакота Джонсон.

Композиция вошла в альбом коллектива Everyday Life, опубликованный в ноябре 2019 года. Это восьмая пластинка артистов.

В клипе показана влюблённая пара, которая танцует в бальном зале. Они постепенно взрослеют и в конце предстают состарившимися. Хореографом актёров выступила Селия Роулсон-Холл, работавшая над сериалом «Девчонки» канала HBO.

Как отмечает Variety, Джонсон встречается с фронтменом Coldplay Крисом Мартином с 2017 года, однако долгое время они скрывали свои отношения от публики.