Британская группа Coldplay выпустила клип на песню Cry Cry Cry. Режиссёром музыкального видео выступила американская актриса Дакота Джонсон.
Композиция вошла в альбом коллектива Everyday Life, опубликованный в ноябре 2019 года. Это восьмая пластинка артистов.
В клипе показана влюблённая пара, которая танцует в бальном зале. Они постепенно взрослеют и в конце предстают состарившимися. Хореографом актёров выступила Селия Роулсон-Холл, работавшая над сериалом «Девчонки» канала HBO.
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Как писал NEWS.ru, британская группа Coldplay
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