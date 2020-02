Фото: y24/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские музыканты и участники System Of A Down, Джон Долмаян и Серж Танкян, опубликовали свою версию песни Starman британского музыканта Дэвида Боуи. Кавер вошёл в альбом группы Долмаяна под названием These Grey Men.

В релиз артиста также войдёт ещё один дуэт с Танкяном: вместе они исполнили композицию Road To Nowhere коллектива Talking Heads, которая выйдет позже. Starman музыканты опубликовали на YouTube. Выход альбома...