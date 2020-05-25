Брайан Мэй перенёс сердечный приступ

https://static.news.ru/photo/655a62c4-9e7f-11ea-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Британский музыкант и гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, что перенёс сердечный приступ. Недавно ему пришлось отправиться в больницу на лечение из-за полученной травмы в саду.

Мэй решил обратиться к подписчикам из-за массы слухов, появившихся после того, как он порвал ягодичную мышцу. Музыкант отметил, что позабыл о том, что «всё, что имеет отношение к заднице, находит отклик у людей». Он также рассказал, что сердечный приступ случился с ним во время лечения.

Он был небольшим и не нанёс мне вреда. Боль и стеснение в груди продолжались около 40 минут, — сказал артист.

В больнице Брайан Мэй оказался 7 мая. Он рассказал, что получил травму, работая у себя в саду, писал NEWS.ru.