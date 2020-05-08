Брайан Мэй попал в больницу с травмой, полученной во время работы в саду

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Британский музыкант Брайан Мэй, известный как гитарист группы Queen, получил травму, работая у себя в саду. Артиста пришлось госпитализировать.

Мэй написал в Instagram, что порвал ягодичную мышцу. Он отметил, что в ближайшее время будет проходить курс восстановления, поэтому не сможет быть на связи с подписчиками.

Я буду не в состоянии ходить и спать некоторое время без помощи посторонних, потому что боль невыносимая, — написал музыкант.

Ранее Брайан Мэй заявил, что в пандемии коронавируса виноваты мясоеды и в ответ природа поставила человечество «на колени». Он отметил, что, сложившая в мире ситуация заставит людей бережнее относиться к природе и пересмотреть своё отношение к мясу, после информации о появлении вируса на рынке Ухани из-за употребления мяса экзотических животных, писал NEWS.ru.