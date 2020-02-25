Финская электронная группа Bomfunk MC’s впервые за 15 лет выступит в России. Авторы международного хита «Freestyler» сыграют на фестивале в Волгограде.

Bomfunk MC’s воссоединились в 2019 году после многолетнего перерыва. Группа играет в жанрах электро, брейкбит, хип-хоп и техно. Наиболее известна по синглу «Freestyler» 1999 года, клип на который собрал более 180 миллионов просмотров на YouTube.

ParkSeason Fest, организованный при поддержке Warner Music, пройдёт 15 августа. Финская группа выступит на стадионе «Волгоград Арена».

Как писал NEWS.ru, в феврале 2019-го бельгийская компания Telenet выпустила рекламный ролик на песню Bomfunk MC’s, в котором снялись участники группы. Вскоре они возобновили совместные выступления на начали работать над альбомом.

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