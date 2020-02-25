Певец Юрий Антонов, который на минувшей неделе отпраздновал 75-летие, завёл свою страницу в Instagram. Об этом сообщил друг певца Игорь Николаев, посвятивший этому событию видеозапись из архива.

На записи Николаев и Антонов поют шлягер «Море», который в советское время обожала публика. Антонов публикует снимки с животными — котами, тигром, павлином. Есть фото с концертов разных лет, фото...