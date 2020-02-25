Финская электронная группа Bomfunk MC’s впервые за 15 лет выступит в России. Авторы международного хита «Freestyler» сыграют на фестивале в Волгограде.
Bomfunk MC’s воссоединились в 2019 году после многолетнего перерыва. Группа играет в жанрах электро, брейкбит, хип-хоп и техно. Наиболее известна по синглу «Freestyler» 1999 года, клип на который собрал более 180 миллионов просмотров на YouTube.
ParkSeason Fest, организованный при поддержке Warner Music,
Как писал NEWS.ru, в феврале 2019-го бельгийская компания Telenet выпустила рекламный ролик на песню Bomfunk MC’s, в котором снялись участники группы. Вскоре они возобновили совместные выступления на начали работать над альбомом.
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