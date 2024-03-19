«Большой мастер»: Киркоров поздравил Леонтьева с юбилеем Киркоров назвал отмечающего 75-летие Леонтьева большим мастером эстрады

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров, Маргарита Овсянникова

Народный артист России Филипп Киркоров на премии Bravo назвал певца Валерия Леонтьева большим мастером эстрады и поздравил его с 75-летием. Он отметил, что очень важно ценить вклад таких артистов в культуру, передает корреспондент NEWS.ru.

Сегодня уникальный день, сегодня 75 лет Валерию Леонтьеву! Валерию Яковлевичу Леонтьеву. У него большой юбилей. Поэтому очень важно помнить, уважать, чтить, благодарить тех больших мастеров искусства, эстрады, большой сцены за их вклад, который они вносят в нашу жизнь, — сказал Киркоров.

В день своего юбилея Валерий Леонтьев объявил об уходе со сцены. По его словам, жанр, на который он положил полвека, «не терпит дряхлости». Он напомнил, что на свое 70-летие дал большие концерты, выступив в Кремлевском дворце в Москве и главном концертном зале Санкт-Петербурга, — БКЗ «Октябрьском».

19 марта Валерий Леонтьев заявил, что ушел с эстрады «без выколачивания денег из публики на прощальных турах» и «без соплей и слез». Его директор Борис Чигирев подтвердил, что народный артист России прекратил творческую деятельность. По его словам, Леонтьев уже давно покинул сцену.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ранее назвала Леонтьева «исполнителем от бога». Актриса призналась, что сожалеет о завершении его карьеры, но поддерживает решение артиста.