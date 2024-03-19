«Исполнитель от Бога»: в Госдуме расстроились уходу Леонтьева со сцены Депутат Драпеко сожалеет в связи с уходом 75-летнего Леонтьева со сцены

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев, выступавший на сцене 50 лет, является «исполнителем от Бога», который обладает настоящим музыкальным талантом, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. Депутат подчеркнула, что сожалеет о завершении карьеры артиста, но поддерживает его решение.

Мне очень жаль. Мы с ним ровесники и начинали карьеру в одно время. Я помню, как вместе выступали в Петербурге, я в одном зале со своими фильмами, а он со своими песнями в другом. Потом мы с ним встречались, как это ни странно, на фронте в Афганистане. Он вместе со своей бригадой приезжал поддержать солдат. У меня к нему самые теплые чувства, — рассказала она.

Драпеко призналась, что считает Леонтьева очень пластичным, музыкальным и профессиональным певцом. По ее словам, сложно выкладываться на сцене на полную в 75 лет, поэтому она понимает решение артиста и поддерживает его. В завершение депутат пожелала Леонтьеву здоровья на долгие годы вперед.

Ранее Валерий Леонтьев объявил о решении уйти со сцены в связи со своим возрастом. Он признался, что жанр, в котором он выступал 50 лет, не терпит дряхлости. Артист также подчеркнул, что завершил карьеру без соплей и слез, предварительно отметив 70-летний юбилей в Кремле. Его директор Борис Чигирев уточнил, что певец на протяжении последних лет не выступает, но теперь о завершении карьеры решили объявить публично.