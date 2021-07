«Би-2» выпустила анимационный клип на песню «Падал свет»

Российская рок-группа «Би-2» опубликовала на своём YouTube-канале анимационное видео на песню «Падал снег». О премьере артисты рассказали в Instagram-аккаунте коллектива.

Имеющий глаза да увидит, — говорится под постом.

На кадрах один портрет плавно сменяет другой. Во лбу у героев ролика пробивается третий глаз, и из него появляется наружу новое изображение.

В создании композиции также приняли участие группа «Моя Мишель», гитарист «Кино», «Поп-механика» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян, российский пианист Глеб Колядин, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и бас-гитарист Антон Давидянц.

В середине июня «Би-2» опубликовала на своём YouTube-канале новый клип на первый в 2021 году сингл «Нам не нужен герой». На кадрах — нуар, перестрелки, отсылки к аниме и греческим трагедиям, а также убийства супергероев. Музыканты объяснили, что сыграли «плохих» людей из древней организации.

Композиция «Нам не нужен герой» войдёт в 11-ю студийную пластинку «Би-2». Релиз альбома состоится в 2022-м.

Ранее сообщалось, что американский диджей Моби (Moby) перезаписал свой хит Why Does My Heart Feel So Bad? («Почему моему сердцу так больно?») и сделал для него анимированный клип. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Диджей через образ нарисованного героя попытался порассуждать в новом клипе на тему губительного влияния человека на планету. Здесь представлена и пандемия коронавируса, и пострадавшие от действий человечества животные.