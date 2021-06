«Би-2» объяснила убийство супергероев в новом клипе

https://static.news.ru/photo/bd5de076-cea9-11eb-bd39-96000091f725_660.jpg

Рок-группа «Би-2» опубликовала на своём YouTube-канале новый клип на первый в 2021 году сингл «Нам не нужен герой». На кадрах: нуар, перестрелки, отсылки к аниме и греческим трагедиям, а также убийства супергероев, передаёт портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз коллектива. Музыканты объяснили, что сыграли «плохих» людей из древней организации.

В первую очередь это антиутопия.<...> Спойлер: мы играем плохих, и мы убиваем супергероя. <...> Очень много намешиваем жанров: там есть и нуар, там есть и греческие трагедии, и антиутопические вайбы, есть экшен-сцены — и снято всё очень красиво, всё очень зрелищно, — приводятся в документе слова режиссёра клипа Макса Шишкина, работавшего над другими клипами «Би-2» на песни «Пекло» и «Депрессия».

Производство заняло четыре дня в различных локациях. Над видео работали около 200 человек. На съёмочной площадке произвели свыше 1500 холостых выстрелов и потратили 400 метров эластичного бинта.

Композиция «Нам не нужен герой» войдёт в 11-ю студийную пластинку «Би-2». Релиз альбома состоится в 2022-м.

Ранее сообщалось, что американский диджей Моби (Moby) перезаписал свой хит Why Does My Heart Feel So Bad? («Почему моему сердцу так больно?») и сделал для него анимированный клип. Ролик опубликован на YouTube-канале музыканта.

Диджей через образ нарисованного героя попытался порассуждать в новом клипе на тему губительного влияния человека на планету. Здесь представлена и пандемия коронавируса, и пострадавшие от действий человечества животные.