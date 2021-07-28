Бас-гитарист рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в 72 года

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался в возрасте 72 лет в своём доме в штате Техас. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление остальных участников коллектива.

Коллеги Хилла гитарист и вокалист группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд рассказали , что он умер во сне в Хьюстоне, но причину смерти не указали.

Нам, вместе с легионом поклонников ZZ Top по всему миру, будет недоставать твоего неизменного обаяния и доброго нрава, — отметили они.

Неделей ранее они же сообщили о том, что Хилл травмировал бедро. Связан ли инцидент со смертью музыканта, не поясняется.

Блюзовое рок-трио ZZ Top выступало в одном составе почти со времени своего основания в 1969 году. Группа была узнаваемой, в том числе из-за длинных бород Гиббонса и Хилла.

Ранее стало известно, что один из основателей американской рок-группы Slipknot и её бывший барабанщик Джои Джордисон умер на 47-м году жизни. Об этом известила семья музыканта. Издание отмечает, что причину смерти родственники не назвали, но пояснили, что Джордисон, ушедший из Slipknot в 2013 году из-за рассеянного склероза, мирно скончался во сне.