Ансамбль Александрова музыкой поддержал Италию в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5117e342-7cd1-11ea-9aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академический ансамбль Российской армии имени Александрова поддержал граждан Италии, противостоящих эпидемии коронавируса. Артисты скомпоновали видеоролик из выступлений разных лет, в котором звучат шедевры итальянской музыки.

На видео можно услышать композиции Джузеппе Верди и Джоаккино Россини — «Хор пленных иудеев» из оперы «Набукко», «Каватина Фигаро» из оперы «Севильский цирюльник», «Итальянский парафраз».

Произведения были исполнены на различных площадках во время гастролей и концертных турне, рассказали в Минобороны. Часть выступлений записана до авиакатастрофы 2016 года, когда в районе Сочи погиб основной состав ансамбля, направлявшийся выступать перед российскими военными в Сирии.

Среди первых комментариев к видео в социальных сетях уже есть благодарные отзывы на итальянском и английском языках.

По состоянию на 12 апреля в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,94 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа представили видеоклип, посвящённый противостоянию эпидемии коронавируса.