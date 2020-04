Александр Пушной записал кавер на «Агату Кристи»

https://static.news.ru/photo/e622b830-888a-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский шоумен Александр Пушной исполнил кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Видео также пародирует клип коллектива, вышедший в 1993 году.

Пушной в начале видео отметил, что «Агата Кристи» — важная часть его культурного кода.

Сидите дома! Берегите себя и близких, — написал Пушной в конце видео, напомнив о важности соблюдения мер безопасности в период пандемии коронавируса.

