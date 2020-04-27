Александр Пушной записал кавер на «Агату Кристи»

Российский шоумен Александр Пушной исполнил кавер на песню «Как на войне» группы «Агата Кристи». Видео также пародирует клип коллектива, вышедший в 1993 году.
Пушной в начале видео отметил, что «Агата Кристи» — важная часть его культурного кода.
Сидите дома! Берегите себя и близких, — написал Пушной в конце видео, напомнив о важности соблюдения мер безопасности в период пандемии коронавируса.
Как писал NEWS.ru, американская певица Майли Сайрус исполнила кавер на песню Wish You Were Here британской группы Pink Floyd. Оригинальная композиция вышла в 1975 году.
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