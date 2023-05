16 лет насилия, рак и смерть сыновей: как жила Тина Тернер на самом деле Темнокожая девочка дважды стала королевой рок-н-ролла, пережив нищету, абьюз и инсульт

Американская певица, королева рок-н-ролла Тина Тернерскончалась в возрасте 83 лет. Исполнительница умерла в своем доме в Швейцарии после продолжительной болезни. Звезда жила в пригороде Цюриха последние 14 лет. Тернер — обладательница восьми премий «Грэмми» и является одной из величайших певиц современности по версии авторитетного журнала Rolling Stone. Но в жизни Тернер была и черная полоса: до всемирной славы артистке пришлось столкнуться с большими трудностями, насилием и нищетой. NEWS.ru вспоминает непростую историю той, кто была Simply the Best.

Мать и отец бросили дочь

Анна Мэй Буллок (настоящее имя Тины Тернер) родилась 26 ноября 1939 года в рабочей семье Зельмы и Флойда Ричарда Буллока. В 1986 году в откровенном интервью журналу Rolling Stone Тина заявила: «Мать и отец не любили друг друга». Когда девочке было 10 лет, ее мать решила уйти из семьи. А еще через три года Анну и ее старшую сестру Руби оставил и отец.

Чтобы не голодать, Анна начала работать. Утром она училась в школе, причем получала только хорошие оценки, чтобы ее не исключили, а днем присматривала за детьми и помогала по хозяйству одной американской семье. Тогда девочка впервые увидела, что такое любовь близких, честность и человеческое достоинство. И семья Хендерсонов стала для нее примером.

«Я никогда не употребляла наркотики, не выпивала, никогда не опускалась до низкого уровня. Никто даже сейчас не может заставить меня опуститься до того, чего я не хочу. Я всегда живу с высоко поднятой головой. Я не могла одеваться, как дочери директора школы, но могла быть чистой и опрятной», — вспоминала певица.

Анна любила петь с самого детства, с 14 лет она стала ходить со старшей сестрой в ночные клубы. В одном из них через два года она познакомилась с музыкантом Айком Тернером, который полностью изменил ее жизнь. Анна часто пропадала в его звукозаписывающей студии.

В 19 лет певица родила сына от саксофониста Реймонда Хилла, но парень не собирался участвовать в жизни ребенка — Тина стала матерью-одиночкой.

Первый муж создал Тину Тернер и избивал ее 16 лет

Все изменило одно демо. Айк отправил очередную песню для звукозаписывающей компании, и там попросили переписать трек с женским вокалом. Так в тесной каморке Сент-Луиса родилась будущая королева рок-н-ролла. Айк придумал ей псевдоним — Тина Тернер, а певица стала его любовницей.

«Я не могла запереть дверь, поэтому спала с Айком, думая, что он будет мне защитой. Физически мне было приятно, но я его не любила, поэтому мне это не нравилось. Но я не знала, как поступить, потому что не хотела потерять работу», — признавалась певица.

Через какое-то время Айк сделал девушке предложение. Но с ним Тернер так и не смогла стать счастливой. Она занималась воспитанием сыновей мужа от предыдущего брака, Айка-младшего и Майкла, и терпела наркозависимость супруга, его беспорядочные половые связи и насилие. В браке с музыкантом у Тины родился второй ребенок. Так миниатюрная 20-летняя женщина стала многодетной матерью.

Несмотря на все трудности, Тина не перестала мечтать о сцене. Айк быстро понял, что перед ним не просто очередная клубная певичка, а будущая звезда. Реакция мужа после свалившейся на Тернер популярности напугала артистку.

«Когда мы записали хитовую песню A Fool in Love, и я стала звездой, он в меня просто вцепился, потому что боялся потерять. Успех и страх были неразделимы. Когда я наконец решилась сказать ему, что не хочу продолжать... именно тогда он схватил колодку для растягивания обуви», — вспомнила Тернер в интервью.

С этого начались 16 лет постоянного рукоприкладства и насилия. Тина чувствовала не только зависимость от мужа, но и ответственность за него. При этом он открыто встречался с другими женщинами, не давал ей заработанных денег и регулярно избивал.

Однажды Тина попыталась покончить с собой, но сумела выжить. От дальнейшего падения ее спасли мысли о детях. Во время концертного тура певица забрала детей и тайно уехала из дома. Им пришлось скрываться несколько месяцев. В 1978-м Тернер смогла подать на развод и получить на это согласие мужа.

Тернер не считала себя красавицей

Снова одинокая и обремененная долгами 40-летняя Тина изо всех сил пыталась возродить рухнувшую карьеру. Первое время она выступала в дешевых кабаре, пела в крохотных клубах. Тернер повезло: певица Шер протянула ей руку помощи. Она пригласила коллегу в свое шоу, чем позволила Тине заработать немного денег.

Через несколько месяцев певица встретила известного музыкального менеджера Роджерома Дэвиса. Во время работы с ним Тернер обрела свой фирменный стиль и агрессивно-сексуальную подачу в песнях. Из очаровательной девушки в скучных платьях и парике она превратилась в одну из самых ярких исполнительниц ХХ века. Дэвис решил, что Тернер не должна прятать свой сильный характер от зрителей, и позволил ей раскрыться в полной мере.

Так у публики появился новый кумир, миллионы американок начали копировать стиль певицы. При этом сама Тернер никогда не считала себя красавицей.

«Я ни с какой стороны не красавица. Вот эфиопские женщины — те красавицы: у них правильные черты лица, красивые носы и волосы. И скандинавские женщины красивые. Они как бы светятся, такие белые. У меня красивые ноги, и я знаю, какие туфли надеть, чтобы мои ноги выглядели красиво. Я знаю, что делать, чтобы хорошо выглядеть, но я не красивая женщина. Я из той категории, у которых „всё в порядке“», — признавалась Тернер.

Певица стала тем редким примером в мировом шоу-бизнесе, доказывающим, что в одну реку можно войти дважды. В 1984 году она попала в топ американских чартов с песней What’s Love Got to Do With It? А через год представила альбом The Private Dancer, ставший самым успешным в ее карьере.

Почему Тина Тернер думала об эвтаназии и как пережила смерти родных сыновей

Заново почувствовав вкус успеха, она повторяла во всех интервью, что больше не выйдет замуж, объясняя это тем, что только сцена приносит ей настоящее удовольствие. Однако в 46 лет Тина встретила Эрвина Баха, которому на тот момент было всего 30. Она — звезда мирового масштаба, он — менеджер в звукозаписывающей студии.

Слухи о романе Тернер с молодым Эрвином быстро распространились в индустрии. Певицу обвиняли в том, что она повелась на возраст, а он — на деньги Тины. Но в 1989 году, когда певица готовилась отмечать 50-летний юбилей, Эрвин сделал ей предложение. Несмотря на то, что с первой свадьбы Тины прошло больше 25 лет, воспоминания о тех событиях не покидали певицу. И она попросила возлюбленного подождать. Он ждал целых 24 года! И только в 2013 году пара официально поженилась на берегу Цюрихского озера. На тот момент Тернер было 74 года.

Певица не смогла долго наслаждаться семейной идиллией. Через три недели после свадьбы скорая увезла Тину с инсультом. А через три года врачи диагностировали у нее рак кишечника, давшего осложнения на почки. Врачи уговаривали певицу заняться полноценным лечением, но она решила не прерывать выступления. Тернер отказалась от квалифицированной помощи и выбрала гомеопатию. Это было ошибкой. Специалисты заявили, что ее почки работают только на 20%.

Эмоциональное состояние певицы было настолько тяжелым, что она даже вступила в группу, которая помогает организовать легальную эвтаназию в Швейцарии.

Но муж смог отговорить Тину. Он стал донором почки в 2017 году. Об операции знали только самые близкие. Как и о том, что организм отвергал трансплантацию. Тина медленно умирала.

3 июня 2018 года во время показа кутюрной коллекции своего друга Джорджо Армани она узнала о самоубийстве старшего сына Крейга Рэймонда Тернера. А спустя четыре года, 9 декабря 2022-го, младший сын Тины скончался от онкологического заболевания. Она пережила его лишь на полгода.