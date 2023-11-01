Запертого в машине кота четвертый день пытаются спасти в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы неравнодушные жители пытаются спасти кота, который четвертый день остается запертым в машине без хозяина, пишет Telegram-канал «112». Котенка заметили на платной парковке в районе Охотного ряда.

Опубликовано видео, на котором видно, что у котенка в машине имеются небольшие запасы фастфуда. Он реагирует на подходящих людей и трется мордой об дверь за стеклом.

По словам местных жителей, полицейские задержали владельца автомобиля за неадекватное поведение и отправили в психиатрическую клинику. Граждане, обеспокоенные судьбой кота, обращались в МЧС и полицию, но те отказались вскрывать машину, поскольку для этого нужно согласие хозяина авто.

Как пишет Telegram-канал SHOT, пушистый «заложник» без еды и воды заперт во внедорожнике, припаркованном у Большого театра. Информация о местонахождении владельца машины проверяется.

Ранее в Якутии полиция начала проверку после того, как местная блогерша во время стрима скинула с шестого этажа коробку с четырьмя котятами. Девушка объяснила зрителям свой поступок тем, что с детства страдает от аллергии на кошек. Двух котят забрали волонтеры, еще одного передали ветеринару, четвертого пришлось усыпить из-за разрыва внутренних органов.