Полиция проверит стримершу, скинувшую с балкона четырех котят Пьяная девушка-аллергик выкинула четырех котят с балкона шестого этажа в Якутии

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В Якутии местная блогерша во время стрима на платформе Bigo Live, будучи пьяной, скинула с балкона шестого этажа коробку с четырьмя котятами. Она рассказала зрителям, что с детства страдает от аллергии на кошек.

Я уничтожила четырех котят, как вам такое? У меня аллергия на них с детства, даже когда просто вдыхаю, — рассказала блогерша.

Сейчас полиция устанавливает личность девушки, а также местность, где произошел инцидент. По факту жестокого обращения с животными начата проверка, передает «КП-Якутия».

Волонтеры якутского фонда защиты животных «Белый Бим» рассказали, что двух котят сразу же забрали к себе местные жители, одного котенка передали на лечение ветеринару, а еще одного отправили на усыпление — у него диагностированы разрывы внутренних органов. Зоозащитники массово направляют в МВД заявления с требованием наказать блогершу.

По данным СМИ, девушка, устроившая показательную расправу над животными, имеет алкогольную зависимость. Под ее опекой находятся двое несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в Крыму неизвестные оставили на помойке парализованную таксу. Изувеченного пса спасли местные волонтеры. Сейчас животному подыскивают любящую семью.