Замначальника Центра госэкспертизы Росгвардии арестовали в Москве Замглавы Центра госэкспертизы Росгвардии Снегирева арестовали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замначальника Центра государственной экспертизы Росгвардии Алексей Снегирев был арестован 9 июня в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам депутата, также арестованы экс-начальник управления капитального строительства департамента тыла МВД Дмитрий Петрухин и его бывший заместитель Вадим Сафьянов. Все трое проведут ближайшие два месяца в СИЗО.

По предварительным данным, подрядчики завысили смету на ремонт здания МВД в Газетном переулке, представив на экспертизу фальсифицированные документы. За положительное заключение Снегирев, как предполагает следствие, мог получить «откат»: заказчики перечислили шесть миллионов рублей коммерческой структуре, где работают его родственники, — написал Хинштейн.

В кабинете Снегирева и у него дома прошли обыски. Хинштейн отметил, что материалы дела готовились при участии сотрудников собственной безопасности Росгвардии и главы ведомства Виктора Золотова.

Депутат добавил, что ранее по иску прокуратуры у отставного полковника Петрухина через суд были конфискованы две квартиры, законность приобретения которых ему не удалось доказать.

Хинштейн добавил, что дело Снегирева не последнее в серии разоблачений «оборотней» в Росгвардии.

В марте было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замкомандующего Центральным округом Росгвардии Вадима Драгомирецкого, подозреваемого в получении многомиллионных взяток и превышении полномочий. Ему вменяют получение «откатов» от подрядчика при реконструкции одной из воинских частей в Подмосковье. По предварительной оценке, всего ему было передано 19 млн рублей.