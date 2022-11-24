Сотрудники московской полиции арестованы по делу о незаконной миграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя начальника отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Вячеслава Фокина, а также бывшего заместителя этого же ведомства Дмитрия Тахтаулова. Они вместе с сообщниками подозреваются в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан КНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок ареста установлен до 22 января 2023 года. Подозреваемым предъявлены обвинения по статье об организации незаконной миграции. Отмечается, в частности, что Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему домашний арест в квартире матери.

По данным следствия, оба полицейских вместе с предпринимателем Андреем Школьниковым и неработающим Виталием Абрамовым подозреваются в незаконном оформлении миграционных документов для десяти граждан Китайской Народной Республики. Инцидент произошел год назад. Тогда сотрудники Управления по вопросам миграции получили от бизнесменов просьбы о въезде иностранцев с ложными данными о целях приезда. Сообщается, что полицейские воспользовались служебным положением и организовали оформление приглашений на въезд мигрантов.

У обвиняемых были проведены обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Ранее полиция Санкт-Петербурга арестовала пятерых человек по подозрению в организации незаконной постановки иностранцев на миграционный учёт. По предварительной информации, преступники вели незаконную деятельность с мая 2018 года, а их услугами, за определённую плату, воспользовались по меньшей мере 14 тысяч граждан из-за рубежа.