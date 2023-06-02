Замаскировавший убийство под суицид массажист арестован Суд в Москве арестовал на два месяца замаскировавшего убийство под суицид массажиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал на два месяца 23-летнего массажиста, который пытался замаскировать убийство 38-летнего программиста под самоубийство, передают «Известия». Задержан молодой человек был 31 мая. Отец подозреваемого в разговоре с Telegram-каналом «112» отметил, что только 2 июня узнал о произошедшем, и добавил, что в тот день сын общался с матерью.

Я с ним не связывался уже два дня. Но супруга говорит, что в тот день он с этого массажа поехал на другой массаж. Они разговаривали по телефону. Он говорил, что должен был выйти на новую работу рентгенологом, — рассказал родственник подозреваемого.

Поскольку молодой человек имел среднеспециальное медицинское образование, у него изначально получилось замаскировать ситуацию под самоубийство. Он оставил на шее убитого следы, которые могли свидетельствовать о смерти в результате суицида.

Установить, что в квартире все-таки произошло убийство, следователям удалось по камерам видеонаблюдения и по тому, что в кухонной раковине находились два фужера для вина.

Подозреваемый заявляет, что убил мужчину, когда тот начал домогаться его во время сеанса массажа. Перед тем как задушить клиента, он связал его.