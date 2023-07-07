Задымление произошло на оранжевой ветке метро в Москве Задымление произошло на Калужско-Рижской линии метро в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На оранжевой ветке метро в Москве произошло задымление, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, на подъезде к станции «ВДНХ» поезд «затрещал» и после этого пошел дым. Пассажиров эвакуировали.

4 июня на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве движение поездов было прервано из-за человека на путях. В связи с инцидентом не было движения на участке фиолетовой ветки от «Таганской» до «Выхино», поезда в обратном направлении следовали с задержками.

В мае на Кольцевой линии метро в Москве на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой пассажир, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена также произошел сбой из-за человека, упавшего на пути. Интервалы движения на серой ветке были увеличены. Инцидент произошел на станции «Аннино».

В конце марта из-за человека на путях также было прервано движение на синей ветке подземки. Это произошло около 11 часов утра, движение от «Парка Победы» до «Строгино» было временно прекращено. Упавший на пути пассажир впоследствии остался жив, сообщали СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.