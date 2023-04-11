Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за падения человека на пути

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. По его данным, из-за инцидента интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены.

На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — сообщили в дептрансе Москвы.

По данным источника «Интерфакса», инцидент произошел на станции «Аннино».

30 марта человек упал на пути на синей ветке столичной подземки. Это произошло на станции «Строгино», в результате интервалы движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены, движения не было от «Парка Победы» до «Строгино». Сообщалось, что мужчина, упавший на пути, остался жив.

Также 9 марта пассажир упал на пути на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро. На записях с камер было видно, что мужчину толкнул под приближающийся поезд другой пассажир. Нарушителя задержали, упавшему на пути удалось выжить. За неделю до этого, 2 марта, на Кольцевой станции также упал человек на пути. Движение было восстановлено спустя полчаса.