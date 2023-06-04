В метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях Движение на фиолетовой ветке метро Москвы возобновили после остановки из-за человека на путях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве восстановлено движение поездов, которое было прервано из-за человека на путях, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса. В связи с инцидентом не было движения на участке фиолетовой ветки от «Таганской» до «Выхино», поезда в обратном направлении следовали с задержками.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком, — сообщили в дептрансе Москвы.

В мае на Кольцевой линии метро в Москве на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой пассажир, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена также произошел сбой из-за человека, упавшего на пути. Интервалы движения на серой ветке были увеличены. Инцидент произошел на станции «Аннино».

В конце марта из-за человека на путях также было прервано движение на синей ветке подземки. Это произошло около 11 часов утра, движение от «Парка Победы» до «Строгино» было временно прекращено. Упавший на пути пассажир впоследствии остался жив, сообщали СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах.