Мужчина прыгнул перед поездом, чтобы спасти упавшего на рельсы пассажира В метро Москвы мужчина прыгнул перед поездом, чтобы спасти упавшего на рельсы пассажира

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На станции метро «Белорусская» в Москве нетрезвый мужчина упал на пути и чудом выжил, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». На помощь мужчине пришел другой пассажир, который прыгнул на рельсы следом за ним и стал сигнализировать приближающемуся поезду, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле в Санкт-Петербурге на станции метро «Гражданский проспект» пассажир упал на рельсы. Источник рассказал «Невским Новостям», что 50-летнему мужчине отрезало часть руки, он также получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В Москве ранее мужчина средних лет скончался на месте, упав на рельсы на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Машинист не смог вовремя среагировать. По одной из версий, погибший мог упасть на пути преднамеренно.

2 марта на станции «Октябрьское Поле» московского метро погиб человек. По имеющимся данным, мужчина попал под поезд. В этот день утром произошел еще один инцидент на станции «Ботанический сад». Там пассажир попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.