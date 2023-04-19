Упавшему под поезд в метро Петербурга мужчине отрезало руку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на станции метро «Гражданский проспект» пассажир упал на рельсы. Источник рассказал «Невским Новостям», что 50-летнему мужчине отрезало часть руки, он также получил закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

В связи с падением человека на рельсы на красной линии петербургского метро в утренний час пик было остановлено движение поездов от станции «Академическая» до «Девяткино» с 07:42. Эвакуировать пострадавшего с путей удалось в 07:59. Движение вошло в обычный график к 08:02. По данным издания, мужчина в настоящее время пребывает из-за произошедшего в шоковом состоянии.

В Москве ранее мужчина средних лет скончался на месте, упав на рельсы на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Машинист не смог вовремя среагировать. По одной из версий, погибший мог упасть на пути преднамеренно.

2 марта на станции «Октябрьское Поле» московского метро погиб человек. По имеющимся данным, мужчина попал под поезд. В этот день утром произошел еще один инцидент на станции «Ботанический сад». Там пассажир попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.