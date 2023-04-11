Упавший на пути в московском метро мужчина погиб Упавший на пути в московском метро на станции «Аннино» мужчина погиб

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Упавший на рельсы в московском метро на станции метро «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина средних лет погиб. Он попал под поезд, следовавший в сторону станции «Бульвар Дмитрия Донского». Источник в экстренных службы сообщил «360», что машинист не смог вовремя среагировать. От полученных травм пассажир погиб на месте.

Машинист, к сожалению, не успел вовремя остановить поезд, мужчина погиб на месте, — уточнил источник.

Трагедия произошла 11 марта около 14:17. На данный момент на месте работает полиция, правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. По одной из версий, погибший мог упасть на пути преднамеренно.

Telegram-канал столичного Дептранса ранее сообщил об увеличении интервалов движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии от станции метро «Пражская» до «Бульвара Дмитрия Донского». Это было связано с человеком, упавшим на пути.

2 марта на станции «Октябрьское Поле» московского метро погиб человек. По имеющимся данным, мужчина попал под поезд. В этот день утром произошел еще один инцидент на станции «Ботанический сад». Там пассажир попал под поезд, в итоге он получил травму головы и лишился левого голеностопа.