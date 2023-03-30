Человек упал на пути в московском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На западном участке «синей» линии метрополитена в Москве было прервано движение из-за человека, оказавшегося на путях, сообщает столичный Дептранс в Telegram. Пассажир упал на пути на станции «Строгино». Впоследствии движение на участке подземки восстановили. Оно осуществляется в соответствии с графиком.

На западном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — сообщило ведомство.

Данные о прекращении движения от «Парка Победы» до «Строгино» появились в 11:17 мск. В это время Дептрас сообщил, что поезда следуют с увеличенными интервалами в обратном направлении.

Мужчина, оказавшийся на путях, остался жив, сообщил РИА Новости сотрудник экстренных служб Москвы.

Ранее в столице на станции метро «Щукинская» временно оцепили участок с подозрительным предметом, похожим на гранату. Его заметил один из бдительных пассажиров, о чем сообщил сотрудникам органов правопорядка.

Впоследствии было установлено, что подозрительным предметом оказалась жидкая конфета, выполненная в форме гранаты. Сладость убрали с платформы.