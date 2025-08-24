Задержан еще один мигрант, избивший футболиста Ерошевича В Подмосковье задержали еще одного подозреваемого в смерти футболиста Ерошевича

В Подмосковье задержали еще одного подозреваемого в нанесении смертельных травм 20-летнему футболисту любительского клуба «Русская община Щелково» Арсению Ерошевичу, сообщили в региональном ГСУ СК России. По данным ведомства, 32-летнему фигуранту предъявлено обвинение.

Следователем территориального следственного отдела задержан 32-летний мужчина, ставший одним из участников причинения смертельных травм 20-летнему молодому человеку в Щелково, — говорится в сообщении.

Подозреваемому вменяют часть 4 статьи 111 УК о причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Следствие будет настаивать на заключении фигуранта под стражу на время расследования.

Ранее стало известно о смерти Ерошевича. Спортсмен был в коме. До этого его избили мигранты в подмосковном Щелково. В «Русской общине» сообщили, что сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу пришли товарищи. Отмечается, что за несколько дней полицейским и дружинникам удалось разыскать порядка 10 участников конфликта.