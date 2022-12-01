Высокопоставленного сотрудника МЧС задержали по подозрению в коррупции Главный инспектор по маломерным судам Москвы Зотов задержан по подозрению в получении взятки

Фото: Главное управление МЧС России по г. Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки главного инспектора по маломерным судам Главного управления МЧС по Москве Сергея Зотова, сообщает ТАСС. Ему грозит до шести лет тюрьмы, а также штраф.

Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ «Получение взятки», — заявил собеседник агентства.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу до 17 декабря главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого же дела арестованы гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве.

Кроме того, в рамках этого же дела были задержаны генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве. Их заключили под стражу на аналогичный срок.