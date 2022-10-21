Главу управления МЧС России отправили под стражу Суд в Москве отправил главу управления МЧС РФ Репина под стражу до 17 декабря по делу о взятке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина под стражу до 17 декабря, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Кроме того, в рамках этого же дела были задержаны генеральный директор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш и адвокат Дмитрий Григорьев. Первый обвиняется в даче взятки, а второй — в посредничестве. Их заключили под стражу на аналогичный срок.

Суд удовлетворил ходатайства и избрал в отношении Репина В. В., Немиша Д. Ю., Григорьева Д. А. меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

О задержании Репина стало известно 20 октября. Отмечалось, что задержание главы контрольно-ревизионного управления МЧС не связано с его деятельностью в ведомстве. Также управление ФСБ по Омской области возбудило уголовное дело по статье о взятке. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.