Стало известно о задержании главы контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Репина

Фото: mchs.gov.ru

Владимир Репин

Силовики задержали главу контрольно-ревизионного управления МЧС РФ Владимира Репина, сообщает РБК со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным агентства, управление ФСБ по Омской области возбудило уголовное дело по статье о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Соответствующая статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Известно, что Репин находится на допросе, статус его пока неизвестен, — говорится в сообщении.

Как отмечает РБК, информацию о задержании Репина подтвердил другой источник, близкий к Министерству. По предварительной информации, задержание главы контрольно-ревизионного управления МЧС не связано с его деятельностью в ведомстве, сообщает один из источников агентства.

Ранее в Москве оперативниками антикоррупционного подразделения ФСБ был задержан заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России Геннадий Бочаров. Он был задержан с поличным по подозрению в получении взятки.

В начале октября сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника полиции ГУ МВД РФ по Красноярскому краю Михаила Привалихина. По предварительным данным, Привалихин подозревается в получении взятки в размере 1,5 млн рублей. Утром к нему в дверь постучали силовики с обыском. Супругу задержанного также доставили в отдел для допроса.