ФСБ задержали сотрудника центра при Минюсте по подозрению во взяточничестве Замглавы Центра судебной экспертизы при Минюсте Геннадия Бочарова задержали сотрудники ФСБ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель директора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Министерстве юстиции России Геннадий Бочаров был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки, сообщает «Коммерсант». Предположительно, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Предварительно известно, что Бочаров был задержан оперативниками антикоррупционного подразделения ФСБ с поличным. Точной информации о размере взятки, а также от кого и за что могли поступить деньги, не сообщается.

Отмечается, что специалисты центрального аппарата Следственного комитета России уже возбудили уголовное дело в отношении Бочарова. Сам подозреваемый выразил готовность дать показания по поводу случившегося.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что к работе на российских стройках могут привлечь осужденных по экономическим статьям. По словам политика, такая мера может распространиться на злоумышленников, совершивших нетяжкие преступления, передает РБК.