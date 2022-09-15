МВД попросило арестовать главу «Атомпромресурсов» по делу о мошенничестве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Следователи МВД России попросили Тверской суд Москвы заочно арестовать гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что обвиняемый скрылся и уже объявлен в международный и федеральный розыск.

Следствие ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заочного ареста, — сказал собеседник агентства.

Дата судебного заседания по рассмотрению ходатайства следственного органа пока не назначена. В самой компании ситуацию не комментируют.

«Атомпромресурсы» — частная компания в атомной сфере. Занимается обеспечением предприятий товарно-материальными ресурсами и предоставляет инжиниринговые услуги.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Подмосковье по делу о госизмене задержан сотрудник оборонного завода. По данным силовиков, топ-менеджер предприятия передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.