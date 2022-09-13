ФСБ: в Подмосковье за госизмену задержан сотрудник оборонного завода ФСБ сообщило о задержании сотрудника оборонного завода по делу о государственной измене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Подмосковье за госизмену задержан сотрудник оборонного завода, передает ТАСС со ссылкой на слова собеседника из ведомства. Отмечается, что арестованный топ-менеджер авиазавода передал на Украину фотографии чертежей боевой авиационной техники.

Федеральной службой безопасности изобличен в государственной измене гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб безопасности Российской Федерации. <...> Имея доступ к технической документации с грифом «совершенно секретно» житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода, — заявили в ФСБ.

Отмечается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе суда, в настоящее время подозреваемый нигде не работает. Отмечается, что об аресте ходатайствовало перед судом УФСБ по Москве и Московской области. Других подробностей не приводится. Баранову грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.